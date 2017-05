Buurjongens die een schutting net even anders zien

Stop saaie schuttingen. Het is de slogan van Buurjongens, een jonge onderneming die de natuur weer terug wil brengen in woonwijken. Het middel is een schutting die net even anders is dan een gewoon exemplaar. En vooral ook beter voor mens én dier, is het idee.

In de sociale werkplaats Amfors in Amersfoort is het rustig op deze donderdagmorgen. Twee mannen repareren wat speelgoed voor de gemeente, een felgekleurde wipkip staat op de werkbank. Een cirkelzaag en vlak-vandiktebank zijn uitgeschakeld. Alleen een frees is te horen.

„Ze zijn nu niet voor ons bezig”, zegt Max Starr (34), een van de drie eigenaren van Buurjongens. Hij wijst op de machines. „Die mogen we gebruiken. En enkele mensen uit de sociale werkplaats werken voor ons op uurbasis.”

Een ruimte verder is de werkplaats van het drietal van Buurjongens. Hier worden schuttingen in elkaar gezet. Geen gewone, maar bijzondere exemplaren met uitsparingen voor bijvoorbeeld een plantenbak die aan weerszijde uitsteekt. Zo hebben de buren ook direct een gedeelte om samen bloemen in te planten. „Weet je gelijk waarom we Buurjongens heten”, zegt Starr. „Zo’n aangeklede schutting ziet er natuurlijker uit en is ook nog eens goed voor vogels, vlinders en insecten.”

Wedstrijd

Eind 2010 doen de industrieel ontwerpers Nico Langeveld (38) en Maarten Mulder (36) mee aan een wedstrijd van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De opdracht: ontwerp een product dat een positieve invloed heeft op de biodiversiteit in grootstedelijk gebied. Samen ontwerpen ze de groenschutting, een afscheiding met wilgenpanelen en uitsparingen voor plantenbakken en vogelhuisjes.

De twee winnen de hoofdprijs en hebben daarmee direct een startkapitaal voor hun nieuwe bedrijf: Buurjongens. Een jaar later komt Starr erbij voor het opzetten van een productielijn, verkoopkanalen en website. „Nico is onze hoofdontwerper, Maarten tweede ontwerper en verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en beurzen”, aldus Starr.

Nu heeft Buurjongens zo’n zestig tot tachtig klanten per jaar, zowel particulieren als bedrijven. In de werkplaats liggen partijen wilgenmatten, houten frames en wielen. „Hier maken we onze drie producten: groenschuttingen, plantenschuttingen en verrijdbare schuttingen. Die laatste is er nog maar pas en blijkt een gat in de markt te zijn. We krijgen veel aanvragen.”

Personeel nodig

Het aantal orders stijgt na 2011 gestaag. Om op tijd te kunnen leveren, heeft het drietal van Buurjongens personeel nodig. „We besloten het echter anders te doen en zijn in zee gegaan met een sociale werkplaats. In Leiden, waar we zijn gestart, deden we de eerste ervaringen op. We konden daar echter ons douglashout niet buiten opslaan. Dat is nodig, omdat het anders krom trekt. Hier bij Amfors in Amersfoort kan dat wel. Nu zitten we ook wat centraler in het land.”

Werken met een sociale werkplaats heeft zijn uitdagingen. Zo is doorlooptijd een aandachtspunt. Starr benadrukt dat de druk op de mensen in de werkplaats niet te hoog mag zijn. „Daarom rekenen we altijd drie tot vier weken levertijd, om de rust te kunnen bewaren. Als klanten horen waarom, is er altijd begrip.”

Daarnaast merken de jonge ondernemers dat bij sommige klanten de gunfactor een rol speelt, omdat ze met een sociale werkplaats samenwerken. „Dat is mooi meegenomen. Toch moet je niet denken dat het werk hier gratis gebeurt. Elk uur arbeid kost ons een paar tientjes.”

Concurreren met de schuttingen van de bouwmarkt wil Buurjongens niet. Niet op kwaliteit en niet op prijs, omdat beide te hoog liggen voor een vergelijking. Starr wil liefst geen prijzen noemen, „omdat we altijd maatwerk leveren.” Maar dan komt er toch een richtlijn. „Neem een hardhouten schutting bij de bouwmarkt, die heb je voor 200 euro per stuk. Daar beginnen onze prijzen. Extra’s komen daar nog bij.”

Dat is dus geen koopje. Starr knikt, maar zegt dan: „Ze staan wel minimaal vijftien jaar én je hebt beleving in je tuin. Tegen klanten die hier goedkoop een schuttinkje willen halen, zeg ik dat ze naar de bouwmarkt moeten gaan.”

Overtuigen

Een schutting is meestal een aankoop van twee huishoudens. Lastig? Starr vindt van niet. „De klanten die ons benaderen, zijn al enthousiast voor het product en hebben het meestal al ‘verkocht’ aan de buren. Wij hoeven ze dus niet meer te overtuigen.”

Buurjongens heeft de ambitie om te groeien, maar wel beperkt. Starr: „Een verdubbeling zou mooi zijn. Maar een grote fabriek neerzetten is zeker niet ons doel. Dan verliest ons product zijn unieke positie en die maakt ons juist tot wat we zijn. Buurjongens die het net even anders doen. ”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Buurjongens

Waar: Amersfoort

Sinds: 2011

Aantal werknemers: 5 of meer (inclusief sociale werkplaats)