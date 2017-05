Bungalowpark geeft boost aan Beekse Bergen

Het nieuwe bungalowpark dat bij Safaripark de Beekse Bergen gebouwd wordt, moet zorgen voor een derde meer bezoekers voor het park. Dat zei directeur Dirk Lips van moederbedrijf Libéma dinsdag tegen het ANP. De bungalows moeten 350.000 bezoekers per jaar trekken. Nu komen jaarlijks nog zo’n 900.000 mensen naar het dierenpark.

Libéma investeert 100 miljoen euro in het bungalowpark dat bezoekers „tussen de dieren” laat overnachten. Een beleving die in Europa uniek is, volgens Lips.. „De dieren komen heel dichtbij, maar wel veilig”, legt hij uit. „Er komt een gracht van 7 meter breed, dus als de dieren daar in de buurt staan, zijn ze op 10 meter van het terras van je huisje. Dat is heel dichtbij.”

Lips is al jaren bezig met het plan dat in een natuurgebied aan de rand van de Beekse Bergen wordt aangelegd. Dat wordt gecompenseerd door elders 37 hectare natuur aan te leggen.

In de lente van 2018 worden de huisjes, safaritenten en een paar boomhutten voor het eerst verhuurd, maar ze zijn al vanaf deze zomer te boeken. Libéma mikt op gezinnen uit Nederland en België, maar ook vanuit Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken is er al belangstelling. De prijzen zijn vergelijkbaar met andere bungalowparken aan de bovenkant van de markt.

„Een bungalowpark alleen is niet meer genoeg in Nederland”, stelt Lips. „Het moet echt een vakantiebestemming zijn. Hier hebben we het safaripark en het thema Afrika.” Investeringen in nieuwe resorts doet Libéma in de toekomst dus alleen als ze iets extra’s bieden behalve alleen huisjes, geeft hij aan.