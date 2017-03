Brood kost halve kilo CO2

Onze gewoonte om dagelijks brood te eten blijkt een stevige impact op het klimaat te hebben. Voor elk brood wordt ongeveer een halve kilo CO2 uitgestoten, blijkt uit deze week gepubliceerd Brits onderzoek.

Hoewel brood een van de basiselementen is in het Europese dieet, was er nog weinig bekend over de uitstoot die met de productie gepaard gaat. Wetenschappers van de universiteit van Sheffield hebben nu onderzoek verricht. Ze werkten samen met boeren en een industriële bakkerij.

Op die manier brachten ze de uitstoot in kaart van een brood van 800 gram, inclusief het voorbereiden van de bodem, de bemesting, bestrijdingsmiddelen, oogsten, opslag en transport van het graan, het maalproces, het transport van het meel en uiteindelijk het bakken van het brood. Uit de conclusies blijkt dat een brood overeenkomt met een klimaatafdruk van 0,589 gram CO2. Die komt vooral op rekening van de bemesting bij de graanproductie.