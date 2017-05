Britten gooien elke dag 1,4 miljoen bananen weg

In Groot-Brittannië gaan dagelijks 1,4 miljoen bananen de vuilnisbak in omdat ze een zachte plek of bruine vlekken vertonen. „Perfect voedsel om te gebruiken in recepten of een smoothie”, zegt Wrap, een adviesorgaan van de Britse overheid inzake verspilling.

Een derde van de consumenten (30 procent) geeft toe dat ze een banaan niet meer uit het vuistje willen eten als die (zelfs een kleine) zachte plek of bruine vlekken op de schil vertoont. Meer dan één op tien gooit het fruit weg als de schil nog wat groen is.

De cijfers van Wrap werden maandag gepresenteerd door supermarktketen Sainsbury’s, dat de omvang van de voedselverspilling in het land aanschouwelijk wil maken.

Tegelijk opent de supermarktketen honderden pop-upkraampjes ”Red de banaan” in zijn winkels. Daar kunnen klanten zien hoe je fruit dat overrijp is, kunt gebruiken in gebak zoals bananenbrood of bananenmuffins. Een banaan met een deuk kan ook dienen als fruit om te mixen tot een lekkere smoothie of te verwerken in een fruitsalade.

Bananen eindigen het vaakst van alle fruitsoorten in de vuilnisbak. De verspilling van deze gele vrucht kost de Britten jaarlijks 80 miljoen pond (94 miljoen euro).