„Britse bank RBS bereidt massaontslag voor”

Royal Bank of Scotland (RBS) bereidt naar verluidt een massaontslag voor. Volgens de Britse krant The Sunday Times wordt er bij de bank mogelijk een streep gehaald door zo’n 15.000 banen. In combinatie met het sluiten van vestigingen zou dat een kostenbesparing van meer dan een miljard pond moeten opleveren.

RBS zegt zich niet in het bericht te herkennen, maar wil verder geen commentaar geven. De Britse bank heeft eerder al aangekondigd bij de presentatie van de jaarresultaten later deze maand met nieuwe plannen te komen om de winstgevendheid op te krikken.

Bij RBS werden al veel eerder plannen in werking gezet om het rendement te verbeteren, waardoor er ook al veel banen zijn geschrapt. Maar het herstelpad, dat de bank daarbij voor zichzelf had uitgestippeld, kon afgelopen zomer de prullenbak in toen de Bank of England de rente verlaagde. Door die maatregel, die onderdeel uitmaakte van een reeks ingrepen om de economische gevolgen van de brexit te verzachten, is de winstgevendheid bij RBS nog meer onder druk komen te staan.