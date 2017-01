Brexit-zorgen zetten pond weer onder druk

De zorgen over de gevolgen van de brexit zetten de waarde van het Britse pond maandag weer stevig onder druk. In de aanloop naar een speech die de Britse premier Theresa May dinsdag houdt, zakte de munt naar de laagste waarde ten opzichte van de dollar sinds de ‘flash crash’ van oktober.

Het pond leverde rond de opening van de Europese markten 1,5 procent in ten opzichte van de dollar. Daarmee liep het verlies dat tijdens de handel in Azië al was ontstaan nog verder op.

Het pond bereikte in de ochtendhandel een tussentijds dieptepunt van 1,1980 dollar. Dat is de laagste waarde sinds 7 oktober vorig jaar, toen een plotselinge vrije val tot 1,1840 dollar ontstond. Het pond maakte het verlies die dag echter meteen weer grotendeels goed. Mocht dat maandag niet lukken, dan bereikt de munt de laagste slotstand sinds 1985.