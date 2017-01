Bouw prestigieus model BMW verstevigt het imago van autofabrikant VDL Nedcar

Autofabrikant VDL Nedcar in Born groeit in enorm tempo. Deze week maakte het bedrijf bekend dat het vanaf augustus ook de BMW X1 produceert. Dan komen er nog eens 800 arbeidsplaatsen bij.

De beslissing van de BMW Group om de productie van de X1 uit te breiden naar Born, heeft niet alleen economische impact, zij heeft ook prettige gevolgen voor het imago van VDL Nedcar. Sinds de overname door VDL in 2012 is de Limburgse fabriek een onafhankelijke autoproducent. Dat betekent dat hier auto’s worden gemaakt in opdracht van derden. Tot nu toe komt de vraag echter slechts van één partij: de BMW Group, die tot op heden louter Mini’s liet produceren in de voormalige DAF-fabriek.

Dat het gerenommeerde Duitse automerk nu ook een prestigieus model van BMW in Born laat maken, is een signaal naar andere merken. Woordvoerder Miel Timmers van VDL Nedcar hoopt dat dit daarom een opstapje is naar een verdere uitbreiding van de fabriek.

Slimme mensen

„We binden ook graag andere merken aan ons. Daarover voeren we voortdurend gesprekken, maar tot nu toe leverde dat niets concreets op. Dat de BMW Group de productie van de X1 aan ons toevertrouwt, laat zien dat we hier in Nederland met slimme mensen een goed productieproces kunnen automatiseren. Misschien dat andere merken ons daardoor ook interessanter gaan vinden. Wij willen hier graag werkgelegenheid behouden en, als het kan, uitbreiden. Met twee klanten zou dat al een stuk gemakkelijker zijn.”

Toch is het ook met één opdrachtgever al bijzonder wat er in Limburg gebeurt. In 2012 leek het na 45 jaar gedaan met Nedcar. De toenmalige eigenaar, Mitsubishi, zag geen heil meer in de vestiging en na de productie van ruim 4 miljoen DAF’s, Volvo’s, smarts en Mitsubishi’s leek de laatste auto in Born van de band te rollen.

Totdat VDL-topman Wim van der Leegte de boel overnam en flink investeerde in automatisering. Hij liet de fabriek grondig verbouwen, met als gevolg dat de productie anderhalf jaar stillag. Op 17 juli 2014 was het koning Willem-Alexander die hoogstpersoonlijk de heropening verrichtte. Sinds die dag doen 1200 robots het precisiewerk, maar dat betekent geenszins dat er geen mensenhanden meer nodig zijn. Sterker, het aantal van 1500 medewerkers uit 2012 is al bijna verdrievoudigd. En met de 800 banen die de productie van de BMW X1 oplevert erbij, zijn er in augustus al ruim 5000 mensen in dienst van VDL Nedcar.

Uitbreiding

De uitbreiding van de fabriek is daarmee een continu proces. Met de toename van het aantal Mini-modellen dat VDL Nedcar de afgelopen jaren produceerde, werd ook de fabriek in hoog tempo groter. Nu komt er weer 30.000 vierkante meter bij om de logistiek van de BMW-productie in goede banen te leiden.

Met de introductie van een nachtploeg zal de autoproductie straks bovendien het hele etmaal doorgaan. Maar de rek is er daarmee nog lang niet uit. VDL Nedcar heeft een capaciteit van maximaal 200.000 geproduceerde auto’s per jaar. In 2015 rolden er in Born bijna 60.000 Mini’s van de band, afgelopen jaar naderde de productie de 100.000.