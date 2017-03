Bouw haalt extra werk uit woningen

De totale bouwsom van de afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen steeg de afgelopen jaren veel harder dan de bouwsom van vergunningen voor bedrijfspanden. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De bouwsom in een afgegeven vergunning is een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht. De totale vergunde bouwsom voor woningen was in januari 2017 ruim 40 procent hoger dan in december 2012. Voor bedrijfspanden (hallen, agrarische gebouwen, kantoren, scholen) lag de bouwsom bijna 15 procent lager.

In 2016 werd er voor ruim 53.000 nieuwbouwwoningen een vergunning verleend. De geschatte bouwkosten per nieuwe woning kwamen dat jaar uit op ongeveer 128.000 euro, aldus het CBS.

Ook de uitgaven voor verbouwingen aan woningen nemen toe. In vijf jaar tijd steeg de bouwsom daarvan met ruim 60 procent.

Voor bedrijfsgebouwen daalde de totale bouwsom tussen december 2012 en januari 2017, zowel voor verbouw als voor nieuwbouw. Vanaf september 2016 neemt de bouwsom voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen toe.

Topman Ton Hillen van bouwbedrijf Heijmans stelde dinsdag in het FD dat bouwen de komende jaren duurder wordt. Bouwbedrijven gaan namelijk stijgende inkoopprijzen doorberekenen.