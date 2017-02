Boskalis doet enorme afschrijving

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis schrijft in totaal 840 miljoen euro af vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore-energiesector en de zwakke vooruitzichten. Dat meldde Boskalis vrijdag na het slot van de beurshandel in Amsterdam.

Deze last houdt bijna uitsluitend verband met het service gerelateerde deel van de offshore olie- en gasactiviteiten van Boskalis en betreft voor ruim 365 miljoen euro een afwaardering op schepen, ruim 380 miljoen euro op goodwill en circa 90 miljoen euro op het onderdeel Smit Lamnalco.

Volgens Boskalis wordt de last verwerkt in de cijfers over 2016. Het bedrijf benadrukt dat de financiële positie sterk blijft en dat ruimschoots wordt voldaan aan de bankconvenanten. Ook zal de afschrijving geen invloed hebben op de hoogte van het dividend. De verwachting voor de onderliggende nettowinst blijft gehandhaafd.

Het bedrijf stelt dat er in de service gerelateerde offshore-energiemarkt een structurele onbalans bestaat tussen vraag en aanbod, met name bij zwaar zeetransport. Hierdoor staan de bezetting en marges onder druk, wat ertoe heeft geleid om zowel de waarde van de schepen die aan de onderkant van de markt opereren als de goodwill te corrigeren. Een belangrijk deel van de afboeking hangt samen met de in 2013 overgenomen zeetransporteur Dockwise.

Boskalis publiceert op 8 maart cijfers over 2016. Dan zal ook een strategische update voor de periode tot en met 2019 naar buiten worden gebracht. Er wordt dan onder meer stilgestaan bij de „interessante” mogelijkheden die Boskalis ziet in het hogere segment van de offshore-energiemarkt.