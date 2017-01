Bos bepleit winstplafond voor farmabedrijven

De winst van farmaceutische bedrijven moet aan een maximum worden gebonden om dure medicijnen betaalbaar te houden. Dat zegt bestuursvoorzitter Wouter Bos van het VU medisch centrum in een vrijdag gepubliceerd interview met Het Financieele Dagblad.

De oud-minister van Financiën pleit in de krant voor een winstnorm van maximaal 10 procent. Dat is volgens hem nodig omdat initiatieven van de farmaceutische industrie zelf „geen zoden aan de dijk zetten”.

Bos heeft bijvoorbeeld weinig fiducie in een voorstel om alleen nog te betalen voor middelen die bij individuele patiënten werkelijk effectief blijken. „Zolang aandeelhouders een winstmarge van 20 procent eisen, betekent die formule alleen dat we extra gaan betalen voor medicijnen die wel werken”, aldus de ziekenhuisdirecteur. „Ik vind dat ongehoord. We laten commercie een dominante rol spelen, richting patiënten die geen keuze hebben.”