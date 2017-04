Bonden voeren druk op bij Jumbo

Vakbondsleden voeren de druk op bij supermarktketen Jumbo, nu het ultimatum om weer met de bonden om de tafel te gaan om over een nieuwe cao te praten is verlopen. Medewerkers van distributiecentra (dc) voeren daarom vanaf maandagavond stiptheidsacties uit.

De acties beginnen maandagavond in Raalte. In andere dc wordt vanaf dinsdagochtend volledig volgens de arbonorm gewerkt. Uiteindelijk betekent dit volgens vakbond FNV dat bijvoorbeeld het laden en lossen, maar ook andere zaken meer tijd dan normaal gaan kosten. Dit zal volgens de bond ook gevolgen hebben voor de bevoorrading van de Jumbo-winkels.

De bonden hadden Jumbo tot maandag 18.00 uur de tijd gegeven om met voorstellen voor het hervatten van de onderhandelingen te komen. Die bleven echter uit. Vakbonden FNV en CNV verwijten de supermarkt dat die tijd rekt, omdat Jumbo graag eerst wil weten wat de concurrentie doet met de cao’s.

Jumbo liet eerder weten het ultimatum van de bonden te betreuren. Het bedrijf verwijt de bonden juist weg te zijn gelopen van het overleg.

Verder benadrukte de supermarkt dat de bonden eerdere afspraken niet nakomen. Jumbo doelde op afspraken waarbij gezamenlijk zou worden gekeken hoe de verschillen in de sector kunnen worden verkleind. „De bonden negeren nu deze afspraak en tonen geen enkele verantwoordelijkheid om meer gelijkheid in de branche te realiseren”, aldus Jumbo in een verklaring.

De cao Jumbo Logistiek liep op 1 april af en geldt voor circa 3000 medewerkers.