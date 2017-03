Bloemisten zitten op rozen

Nederlandse bloemisten kunnen tevreden terugkijken op afgelopen jaar. De omzet van de bloemen- en plantenwinkels steeg in 2016 met 4,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens bloemistenbranchevereniging VBW, die donderdag met de cijfers naar buiten kwam, zit de Nederlandse bloemist na een aantal moeilijke jaren weer „structureel in de lift”. De meeste winkels hebben volgens de branchevereniging de weg omhoog ingezet. Daarbij is het gelukt om ondanks de hogere inkoopprijs van bloemen een „gezonde winst” te maken en marktaandeel te behouden. Ruim de helft van alle bloemen en planten wordt in Nederland bij een bloemenwinkel gekocht.

Bloemen zijn voor bloemisten nog altijd de belangrijkste omzetdrijver. Circa 70 procent van het totaal wordt aan het ruikertje verdient. Het gemengde boeket is nog altijd het populairst, goed voor 59 procent van de bloemenomzet.

Verder bleek uit de cijfers dat vooral jongeren de weg naar de bloemenwinkel wisten te vinden, maar dan vooral om een ‘hippe’ plant te kopen. Afgelopen jaar was 60 procent van de plantenkopers bij bloemisten 39 jaar of jonger. Dit was in 2010 nog 32 procent.