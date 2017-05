Bloemen vinden vaker hun weg naar verre bestemmingen

Bloemen, en in mindere mate planten, vinden vanuit Nederland steeds vaker hun weg naar verre bestemmingen.

Het aandeel van landen buiten de traditionele top tien van Europese bestemmingen ligt inmiddels op 20,5 procent van de exportwaarde. In de eerste vier maanden van dit jaar ging het om 500 miljoen euro. Drie jaar geleden was het aandeel nog 16,5 procent.

Volgens de brancheorganisatie van groothandelaren in bloemen en planten VGB, die deze cijfers dit weekeinde bekendmaakte, klom de exportwaarde van de top tien tot en met april met 3 procent in vergelijking met de eerste vier maanden van 2016. De uitvoer naar de overige landen, dat zijn er meer dan honderd verspreid over de wereld, pakte 17 procent hoger uit. Directeur Cees Bakker van exporteur Anton Spaargaren herkent de trend. „Wij zetten bewust in op verder weg gelegen markten”, zegt hij in een persverklaring van de VGB.

Tot en met april exporteerden Nederlandse ondernemingen in totaal voor 2,2 miljard euro aan bloemen en planten.