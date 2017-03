Biotechnoloog Argen-X wil naar Wall Street

De Belgisch-Nederlandse biotechnoloog Argen-X wil een beursgang maken in New York. Daarvoor heeft het bedrijf een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Argen-X, dat vestigingen heeft in Breda en Gent, ontwikkelt medicijnen tegen onder meer kanker en auto-immuunziekten. Daarvoor gebruikt het zogeheten antilichamen die door lama’s worden geproduceerd.

De onderneming is sinds 2014 ook al genoteerd aan de beurs in Brussel. Informatie over onder meer de timing van de voorgenomen beursgang aan de overzijde van de Atlantische Oceaan is nog niet bekend. Meer biotechnologiebedrijven uit deze regio hebben de oversteek gewaagd naar Wall Street. Dit geldt onder meer voor Galapagos dat zelfs drie beursnoteringen heeft, in New York, Brussel en Amsterdam.