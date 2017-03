Beursweek in teken van ECB en banen VS

De beurshandel staat komende week voor een groot deel in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en het belangrijke banenrapport in de Verenigde Staten. Verder komt een reeks in Amsterdam genoteerde bedrijven met resultaten, waaronder kabelaar Altice, baggerbedrijf Boskalis en het in een overnamestrijd verwikkelde mediaconcern TMG.

Naast de cijfers van hoofdfonds Altice, Boskalis en TMG op woensdag openen die dag de Rotterdamse distributeur van chemicaliën IMCD en zakenbank NIBC de boeken. Een dag eerder is technologiebedrijf TKH al aan de beurt.

Donderdag wordt het drukker met cijfers van metalenspecialist AMG, automatiseerder CTAC, producent van raambekleding Hunter Douglas, biotechnologiebedrijf Pharming, bottelaar Refresco, autohandelaar Stern, chiptoeleverancier RoodMicrotec en Van Lanschot. Vrijdag volgen fietsenfabrikant Accel en vastgoedfonds Atrium. Elders in Europa staan onder meer Deutsche Post, Merck en Carrefour op de agenda.

De beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) vindt plaats op donderdag. Afgelopen week bleek dat de inflatie in de eurozone is opgelopen tot 2 procent, waarmee het door de ECB beoogde peil in ieder geval voorlopig is bereikt. De recente stijging van de inflatie hangt echter vooral samen met het herstel van de olieprijs en de ECB heeft al aangegeven dat het herstel structureler moet zijn, voordat het stimuleringsbeleid wordt afgebouwd.

Donderdag worden dan ook geen nieuwe stappen verwacht van de centrale bank. Zoals gebruikelijk wordt wel scherp gelet op de uitlatingen van ECB-president Mario Draghi tijdens zijn persconferentie.

Het andere traditionele hoofdpunt op de agenda is het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Een sterke banengroei kan de afgelopen week gegroeide verwachting dat de rente in de VS halverwege deze maand weer wordt verhoogd verder verstevigen.

Verder staan begin deze week cijfers over de orders en productie in de Duitse industrie op de rol en wordt vrijdag de export van Europa’s grootste economie belicht. In de VS wordt maandag de meest recente stand van de fabrieksorders gemeld.

Het CBS maakt donderdag de ontwikkeling van de inflatie in Nederland in februari bekend.