Beursweek in teken van brexit

De financiële markten zullen komende week vooral in het teken staan van de brexit. De Britse premier Theresa May zal Brussel woensdag officieel informeren dat haar land het EU-lidmaatschap opzegt. Verder verwerken beleggers een reeks aan macro-economische cijfers. In Amsterdam openen een aantal kleinere bedrijven de boeken.

De beursweek lijkt rustig te zullen beginnen. Op maandag zijn cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen het belangrijkste wapenfeit. Een dag later lijken vooral cijfers uit de Verenigde Staten eventueel voor reuring te zorgen. Onder meer worden data over het consumentenvertrouwen gemeld.

Woensdag heeft de Britse premier May de hoofdrol. Het opzeggen van het lidmaatschap door de Britten leidt tot onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen de EU en het vertrekkende lid. Het duurt daarna nog wel even alvorens de brexit een voldongen feit is.

Bijrollen zullen er midweeks mede zijn voor cijfers over het consumentenvertrouwen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Op het Damrak opent funderingsspecialist Sif de boeken. In de VS worden cijfers over de huizenmarkt gemeld. Aandeelhouders van Delta Lloyd praten die dag tijdens een algemene vergadering over de voorgenomen overname door NN Group.

Verder weet het Zuid-Koreaans techbedrijf Samsung woensdag de schijnwerpers op zich gericht. Het bedrijf lanceert die dag de nieuwe smartphone Galaxy S8. Voor Samsung een belangrijk moment gelet op het debacle met de Note 7.

Donderdag is het in Amsterdam de beurt aan investeerder HAL en aan biotechnologiebedrijf Probiodrug om inzage in de resultaten over 2016 te geven. Vanuit de VS volgen cijfers over de economische groei, terwijl in Duitsland cijfers over de inflatie worden gemeld. In Nederland volgen data over het ondernemersvertrouwen en de producentenprijzen.

Vrijdag wordt een drukke dag. In Amsterdam openen biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma en FNG, dat eerder bekend stond onder de naam R&S Retail de boeken. Ook de Verenigde Nederlandse Compagnie komt met zijn verslag over 2016.

Verder worden in Japan onder meer cijfers over de inflatie en de werkloosheid gemeld. Vanuit China volgen data over de industrie- en dienstensector. Ook wordt een schatting van de inflatie in Europa bekend en zullen beleggers reageren op cijfers over de Duitse arbeidsmarkt.