Beurshandel rustig van start

De Amsterdamse beurs is woensdag rustig, met kleine verliezen, uit de startblokken gekomen. Ook de andere graadmeters in Europa toonden geen opvallende koersuitslagen. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit en de begeleidende verklaring van de Amerikaanse centrale bank, in de avonduren.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 524,22 punten. De MidKap leverde 0,4 procent in tot 787,21 punten. De indices in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tussen de 0,1 procent en 0,3 procent.

Wel zal mogelijk het banenrapport van loonstrookverwerker ADP tijdens de middaghandel de koersen nog enigszins in beweging kunnen zetten. Deze wordt alom gezien als blauwdruk van het belangrijke banenrapport op vrijdag van de Amerikaanse overheid.

In hoofdindex AEX behoorden Gemalto en DSM tot de grootste stijgers. Onder aan de lijst stonden ArcelorMittal en Vopak.