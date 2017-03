Beursdag begint lichtrood

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag licht lager aan de handelsdag begonnen, in lijn met de andere graadmeters in Europa. Er is voor beleggers nauwelijks richtingbepalend nieuws voorhanden. Later op de dag staan nog enkele macro-economische cijfers op de rol.

De AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,2 procent lager op 514,75 punten. De MidKap zakte ook 0,2 procent, tot 739,29 punten. De indices in Frankfurt, Parijs en Londen stonden nagenoeg vlak tot 0,3 procent lager.

In de hoofdindex was ArcelorMittal de grootste stijger met een winst van 0,6 procent. Unilever stond onderaan met een min van 0,7 procent.

Biotechnoloog Kiadis Pharma was een opvallende daler op het Damrak en kelderde 8,5 procent. De onderneming, die werkt aan middelen tegen leukemie, kwam met jaarcijfers naar buiten. Analisten wezen onder meer naar de relatief zwakke kaspositie van Kiadis.

Bij de kleinere fondsen won SnowWorld juist terrein. Het aandeel van de uitbater van skihallen steeg 3,7 procent. Uit een melding bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat de Belgische miljardair Marc Coucke via zijn investeringsvehikel Alychlo bijna een kwart van de aandelen van de onderneming bezit.

Op macro-economisch gebied gaat de aandacht van beleggers nog uit naar nieuwe gegevens over de inflatie in de eurozone, die aan het einde van de ochtend bekend worden gemaakt. Ook staan er nog updates over onder meer de economische groei in het Verenigd Koninkrijk op het programma.

De euro noteerde 1,0685 dollar, tegen 1,0727 dollar bij het Europese slot van donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg onveranderd op 50,35 dollar en Brentolie zakte 0,1 procent naar 52,89 dollar per vat.