Beurs reageert lauw op plannen AkzoNobel

AkzoNobel vecht voor een zelfstandig voortbestaan. De plannen waarmee het verf- en chemieconcern de aandeelhouders ervan probeert te overtuigen dat zij beter niet kunnen ingaan op het overnamebod van PPG, liggen op tafel. Of ze tevreden stellen, valt te betwijfelen.

Sinds 8 maart weet AkzoNobel dat het de beoogde prooi is van de Amerikaanse branchegenoot. Die laat op die dag weten 83 euro per aandeel te willen betalen voor de aankoop. De Nederlandse multinational, fabrikant van onder meer Sikkens, Flexa, Ceta Bever en Albastine, wijst het voorstel meteen resoluut van de hand. Onzekerheid voor het personeel, grote kans dat de mededingsautoriteiten de vervlechting niet accepteren, twijfels over de financiële voordelen en over de mate waarin PPG (Histor en Sigma) hecht aan duurzaamheid, zijn argumenten die bestuursvoorzitter Ton Büchner in de strijd gooit.

Twee weken later volgt een tweede, verhoogd informeel bod van 90 euro. Opnieuw echter weigering van de kant van AkzoNobel om onderhandelingen aan te knopen met de belager. Schokkend, reageert topman Michael McGarry. Hij komt voor een charmeoffensief naar Nederland en praat met de media om zijn bedoelingen toe te lichten.

Politiek Den Haag is niet beschikbaar voor overleg met hem. Minister Kamp van Economische Zaken schaart zich onverbloemd achter Akzo. Hij prijst het bedrijf voor zijn „krachtige opstelling” en noemt een overname niet in het belang van Nederland. Vakbonden en ondernemingsraad zijn evenmin blij. Zij vrezen verlies van werkgelegenheid.

Aandeelhouders

Uiteindelijk ligt de zeggenschap over de nv echter bij de aandeelhouders. Zij zijn de baas en zij roeren zich inmiddels flink. Dat gebeurt onder aanvoering van het activistische Britse investeringsfonds Elliot Advisors, dat ruim 3 procent van het uitstaande risicodragende vermogen in portefeuille heeft. Het zegt te spreken namens meer dan 10 procent van de kapitaalverschaffers. Elliot laat blijken dat het een harde confrontatie niet schuwt. Zo eist het een buitengewone aandeelhoudersvergadering om president-commissaris Antony Burgmans, die oppositie voert tegen PPG, aan de kant te zetten. Eventueel zal het de rechter inschakelen.

Voor de beleggers tellen uiteraard vooral de centen. Daarvoor steken zij hun geld tenslotte in een onderneming. Zij staan voor de afweging: de 90 euro die PPG biedt accepteren of erop vertrouwen dat de strategie van een zelfstandig AkzoNobel uiteindelijk toch meer rendement oplevert.

Om dat vertrouwen te wekken hadden Büchner en zijn medebestuurders gisteren een analistenbijeenkomst belegd in Londen. Zij presenteerden hun nieuwe strategie. Die bevatte weinig verrassingen, het meeste was al bekend. „Wij geloven sterk dat dit een beter plan is, met hogere waardecreatie, een helder tijdpad en minder mededingings- en andere risico’s”, benadrukte Büchner aan het slot.

Hoe treedt het in het nauw gedreven concern de toekomst tegemoet? Het wil de chemietak, die chemicaliën produceert die verwerkt worden in onder andere asfalt en zeep, binnen een jaar afstoten: verkopen of een eigen beursnotering geven. Daarna zal AkzoNobel zich helemaal richten op verven. Het moet door de afslanking, kostenbesparingen en 1 miljard extra aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling een meer winstgevend bedrijf worden. Büchner legt de lat hoog, hij scherpte de doelstellingen voor de resultaten flink aan.

Verder probeert Akzo de aandeelhouders te paaien door ze een forse dividendverhoging in het vooruitzicht te stellen. De reguliere winstuitkering stijgt met 50 procent en daarnaast wordt in november 1 miljard euro aan speciaal dividend uitbetaald, een voorschot op de opbrengst van de verkoop van de chemiepoot.

Koers

AkzoNobel is niet het enige AEX-fonds met ongewenste toenadering. Unilever kreeg onlangs te maken met een vijandig bod van het Amerikaanse Kraft-Heinz. Akzo volgt met de aangekondigde strategie dezelfde lijn als de Brits-Nederlandse firma. Die doet de margarinedivisie van de hand.

De beurs reageerde gisteren lauw op de plannen van AkzoNobel. In de koers zat weinig beweging, ze schommelde rond 78 euro. Dat is geen gunstig teken voor het bedrijf. PPG is met een bod van 90 euro voorlopig bereid aanzienlijk meer te betalen dan de waarde die beleggers nu aan de onderneming toekennen. Dat maakt het voor hen aantrekkelijk hun stukken aan de Amerikanen te verkopen.

Elliot blijft kritisch en plaatst vraagtekens bij het functioneren van de top van Akzo. PPG herhaalde gisteren dat een overname het beste is voor alle belanghebbenden.