Betalingsverkeerbedrijf Adyen boert goed

Het Nederlandse betalingsverkeerbedrijf Adyen zal met genoegen terugkijken op het boekjaar 2016. Niet alleen zag het bedrijf in een jaar tijd de omzet bijna verdubbelen, ook het bedrag dat Adyen aan transacties verwerkte zat stevig in de lift. Naar verwachting zal de omzet van het bedrijf in 2017 boven de 1 miljard dollar uitkomen.

Adyen zag de opbrengsten afgelopen jaar uitkomen op 727 miljoen dollar, tegenover 365 miljoen dollar een jaar eerder. Adyen benadrukte dat de omzet per werknemer 1,4 miljoen dollar bedroeg. Het totaalbedrag dat Adyen wereldwijd aan transacties verwerkte kwam uit op 90 miljard dollar. Dit bedrag viel 80 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Volgens mede-oprichter en topman Pieter van der Does maken veel grote bedrijven gebruik van Adyen. Tot het klantenbestand van het platform behoren volgens het concern onder meer Microsoft, Facebook, Uber, Netflix, Spotify en Burberry.