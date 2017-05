„Betaalgedrag bedrijfsleven iets verbeterd”

Het Nederlandse bedrijfsleven is de facturen voor het eerst sinds een jaar tijd weer sneller gaan betalen, blijkt uit een peiling van de zakelijke informatieleverancier Graydon.

In het eerste kwartaal van dit jaar betaalden bedrijven gemiddeld na 40,3 dagen, bijna een halve dag sneller dan een jaar geleden. In vergelijking met het vorige kwartaal is dit een verbetering van anderhalve dag. „Sinds begin 2016 liepen de betalingstermijnen weer op, maar die trend lijkt nu even doorbroken”, aldus de onderzoekers.

Als bedrijven onder druk staan, richten zij zich vooral op het binnenhalen van omzet. „Betaalcondities raken dan ondergeschikt. Nu het bedrijfsleven over meer middelen beschikt, kan er weer gekeken worden naar de kwaliteit van de omzet”, stelt Graydon.

Volgens het bureau worden facturen in de vastgoedsector met 36,9 dagen het snelst betaald. De transportsector is koploper als het gaat om trage betalingen. Facturen in deze sector worden gemiddeld bijna drie dagen later betaald dan de gemiddelde betaaltermijn van de rest van het Nederlandse bedrijfsleven.