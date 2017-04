Beste eerste kwartaal ooit Brussels Airport

Brussels Airport lijkt een jaar na de aanslagen weer aardig boven Jan. Met bijna 5 miljoen verwerkte passagiers heeft de luchthaven zijn beste eerste kwartaal ooit achter de rug.

Vergeleken met het vorige record, in 2015, kozen bijna 11 procent meer reizigers voor het grootste vliegveld van België. Daarbij werd er dik 13 procent meer vracht afgehandeld dan toen.

Brussels Airport, ook wel bekend als Zaventem, was na de aanslagen op 22 maart vorig nog twaalf dagen lang gesloten. Vanaf begin april werden de vluchten geleidelijk aan weer opgestart om pas in juni op volle capaciteit te draaien. Door de terreur zelf en de nasleep daarvan ontving de luchthaven in heel vorig jaar 7 procent minder passagiers dan in 2015.

Dat het nu weer beter gaat is vooral te danken aan Brussels Airlines en Ryanair. Die groeien de laatste tijd het hardst. Ook is er bij het langeafstandsverkeer sprake van groei, ondanks het wegvallen van Jet Airways. Die Indiase luchtvaartmaatschappij had eerst Brussel als Europese uitvalsbasis, maar stapte vorig jaar over naar Schiphol.