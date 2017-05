Besparingen en olieprijs helpen BP vooruit

BP heeft zijn winst in het eerste kwartaal weten te verdrievoudigen ten opzichte van een jaar eerder. Het Britse olie- en gasconcern profiteerde van kostenbesparingen en de stijgende olieprijzen.

De winst voor eenmalige posten en wijzigingen in de inventaris kwam in de meetperiode uit op 1,5 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 532 miljoen dollar. Kenners hielden gemiddeld rekening met een winst van 1,2 miljard dollar.

BP-baas Bob Dudley heeft de afgelopen tijd stevig de rem gezet op de investeringen. Dat was ook omdat BP stevig moest bloeden vanwege de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Daar lijkt nu een streep onder te zijn gezet, waardoor het bedrijf zijn zinnen weer volledig kan zetten op groei.