Beslaglegging bij Staatsloterij van de baan

De beslaglegging op tegoeden ter waarde van ruim 120 miljoen euro van de Staatsloterij is vrijdag door de kortgedingrechter in Den Haag opgeheven. Hierdoor kan de loterij weer over het geld beschikken en komt ook de uitkering van prijzen niet in gevaar. Claimbedrijf Loterijverlies BV spreekt echter van een „belachelijke uitspraak” en gaat in hoger beroep.

Loterijverlies BV had het beslag laten leggen omdat de Staatsloterij over onvoldoende eigen vermogen zou beschikken om een grote hoeveelheid schadeclaims te kunnen betalen. Maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs aangevoerd.

De Staatsloterij was in de jaren 2000 tot en met 2007 niet eerlijk over de winstkansen van de deelnemers. De hoogste rechter in ons land heeft dat eerder al vastgesteld. Loterijverlies zegt namens 80.000 mensen op te treden die daarvoor schadevergoeding willen.

Volgens de rechter is de uitkomst van de schadeprocedure tegen de Staatsloterij nog volstrekt onduidelijk. Bovendien staat niet vast wie nu precies gerechtigd is op te treden namens de deelnemers aan de loterij, Loterijverlies BV of een gelijknamige stichting die ook hun belangen zegt te behartigen.

De Staatsloterij reageerde tevreden op de uitspraak. Het kansspelbedrijf werkt naar eigen zeggen constructief samen met de Stichting Staatsloterijschadeclaim aan een oplossing voor alle spelers die hebben meegespeeld in de periode 2000 tot en met 2007.

Loterijverlies BV stelde in een reactie na afloop dat de betreffende rechter deze zaak eigenlijk helemaal niet had mogen behandelen. De rechter zou namelijk vorig jaar al bij een gerelateerde zaak betrokken zijn geweest.