Besi kleurt tamme sessie Damrak

De AEX-index in Amsterdam is maandag met een kleine plus de handel uitgegaan. Elders in Europa sloten de belangrijkste graadmeters onder de slotstanden van vrijdag. Beleggers moesten het doen zonder groot richtinggevend nieuws. Chiptoeleverancier BE Semiconductor (Besi) stond op het Damrak in de schijnwerpers na een positief analistenrapport.

De AEX sloot met een winst van 0,1 procent op 519,16 punten. De MidKap, met daarin Besi, klom 0,7 procent tot 748,57 punten. De beurs in Parijs daalde 0,5 procent, Londen en Frankfurt verloren tot 0,2 procent.

Besi maakte een koerssprong van ruim 10 procent. Analisten van ING voegden het aandeel toe aan hun favorietenlijst en voerden het koersdoel flink op. Volgens de marktvorsers is Besi erin geslaagd zich te positioneren als marktleider in een aantal sectoren in de chipindustrie.

Air France-KLM was bij de middelgrote fondsen na Besi de sterkste stijger met een plus van ruim 4 procent. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern kwam met vervoerscijfers, waaruit bleek dat de druk op de ticketprijzen ook in maart is afgenomen. Ook grote branchegenoten waren in trek. In Frankfurt ging Lufthansa met 2,5 procent omhoog. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, steeg in Londen 1 procent.

Digitaal beveiliger Gemalto was de sterkste stijger in de AEX-index met een koerswinst van 4,7 procent. Staalproducent ArcelorMittal sloot bij de hoofdfondsen op het Damrak de rij met een verlies van 1,1 procent.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam won Probiodrug bijna 6 procent aan beurswaarde. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf heeft vooruitgang geboekt met testen bij muizen met een middel tegen de ziekte van Huntington.

In Frankfurt was farmaceut Stada Arzneimittel een opvallende stijger met een koerswinst van 10,6 procent. Stada stemde in met een overnamebod van 5,3 miljard euro van de investeringsmaatschappijen Bain Capital en Cinven.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 1,3 procent naar 52,91 dollar per vat, terwijl Brent 1,1 procent duurder werd bij 55,85 dollar per vat. De euro werd bij de slotbel voor 1,0604 dollar verhandeld, tegen 1,0615 dollar bij het Europese slot op vrijdag.