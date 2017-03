Beroerd jaar voor de mosselsector

Nederlandse mosselvissers zullen met weinig plezier terugdenken aan afgelopen jaar. Zowel de aanvoer als de gemiddelde mosselprijs was ten opzichte van een jaar eerder niet om over naar huis te schrijven. Veel vissers lukte het niet eens om quitte te draaien.

Dat blijkt uit een rapport over de visserij dat de universiteit van Wageningen vrijdag publiceerde. Mosselvissers kampten onder meer met een tijdelijk verbod op de handel in de schelpdieren, nadat in het oostelijk deel en de noordelijke tak van de Oosterschelde de giftige stof tetrodotoxine (TTX) was aangetroffen. Bovendien waren er in omringende landen meer mosselen te verkrijgen.

De aanvoer van mosselen daalde in vergelijking met 2015 met ruim een derde tot 36 miljoen kilo. De gemiddelde prijs per kilo daalde met meer dan een vijfde tot 0,84 euro per kilo.

Anders dan de mosselsector ging bij de zeevisserij de vlag wel uit. Ten opzichte van 2015 werd het nettoresultaat ruimschoots verdubbeld tot 88 miljoen euro. Dat betekende de grootste winst in vijftig jaar. De sector profiteerde onder meer van de lagere prijzen voor brandstof.

Daarnaast werd de vis duurder betaald. Vooral garnalen werden fors duurder. De aanvoerprijs steeg met 105 procent tot gemiddeld circa 7,30 euro per kilo. Tong werd 2 procent duurder tot 11 euro per kilo. Voor een kilo schol werd afgelopen jaar gemiddeld 1,70 euro betaald, 10 procent meer in vergelijking met 2015.

Ook de lonen van de vissers op zee stegen explosief tot in totaal 106 miljoen euro. Volgens de kenners betekent dit dat er ruimte is om te investeren in bijvoorbeeld vlootvernieuwing.