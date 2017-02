„Bel-me-niet moet ook gelden voor ex-klanten”

Het Bel-me-niet Register moet ook gaan gelden voor voormalig klanten van telemarketingsbedrijven. Dat zegt de Consumentenbond dinsdag naar aanleiding van eigen onderzoek naar ongewenste verkooppraatjes onder 4000 panelleden.

Nu nog is het voor bellende bedrijven wettelijk toegestaan om consumenten die zijn ingeschreven bij het Bel-me-niet Register, maar wel eerder klant zijn geweest, telefonisch te benaderen. Hoe lang een ex-klant nog mag worden benaderd, is niet vastgelegd.

Van alle ondervraagden was 80 procent ingeschreven in het Bel-me-niet Register. Krap 90 procent van hen zegt in het afgelopen jaar één of meerdere keren ongevraagd te zijn gebeld door een bedrijf of instantie. „Onwenselijk en onzinnig”, aldus de Consumentenbond, die vindt dat alle ingeschreven consumenten gevrijwaard moeten zijn van verkooptelefoontjes.