Bekende Nokia 3310 in nieuw jasje

In Barcelona is een opvolger voor de zeventien jaar oude Nokia 3310 gepresenteerd. Het Mobile World Congress, dat maandag is begonnen, levert een lawine aan nieuwe gadgets op.

Opvallende nieuwkomer is de opvolger voor een van de meest iconische telefoons uit de geschiedenis van de mobiele telefonie. De nieuwe Nokia 3310 voldoet met zijn platte en lichtgewicht behuizing aan de moderne eisen, maar lijkt nog steeds overduidelijk op de Nokia 3310 uit 2000. Formaat en eenvoud zijn hetzelfde gebleven.

De nieuwe Nokia 3310 is net als zeventien jaar geleden nog steeds primair om mee te bellen, te sms’en en om bereikbaar te zijn. Een nieuwe, volle accu heeft een uithoudingsvermogen tot één maand en een beltijd tot zo’n 22 uur. Zelfs het spelletje Snake herleeft op de nieuwe Nokia 3310.

De nieuwe uitvoering heeft een 2,4 inch kleurenbeeldscherm in plaats van het monochrome beeldscherm van weleer. De nieuwe 3310 beschikt verder over een 2-megapixelcamera, een ingebouwde FM-radio en een mp3-speler. Om de gebruiker voldoende opslagcapaciteit te bieden, is de nieuwe 3310 voorzien van een Micro SD-geheugenkaartslot voor geheugenkaarten van maximaal 32 GB.

Nokia heeft in Barcelona bekendgemaakt dat de nieuwe Nokia 3310 in het tweede kwartaal wereldwijd in de verkoop zal gaan voor een verkoopadviesprijs van 49 euro.

Samsung heeft in Barcelona een nieuwe versie van zijn virtualrealitybril Gear VR onthuld. De bril wordt geleverd met een spelconsole waarmee gebruikers de bril met één hand kunnen bedienen. De Gear VR is grotendeels identiek aan de versie die in het najaar van vorig jaar werd uitgebracht samen met de inmiddels uit de handel gehaalde Galaxy Note 7-smartphone.

Sony presenteert met de Xperia XZ Premium een nieuw vlaggenschip, mogelijk uitgerust met zijn nieuwste camerasensor om in slow motion bijna duizend beelden per seconde op te nemen. Dergelijke video’s zijn met geen enkele andere telefoon te produceren.