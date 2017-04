BASF profiteert van herstel olieprijs

BASF heeft in het eerste kwartaal beduidend betere resultaten gehaald dan een jaar eerder. Het Duitse chemieconcern profiteerde daarbij van het herstel van de olieprijs en van de verder aantrekkende economische groei.

BASF meldde donderdag een omzet van 16,9 miljard euro over de eerste drie maanden van 2017. Dat was bijna een vijfde meer dan een jaar eerder. De operationele winst (ebit) steeg met circa 30 procent naar 2,5 miljard euro, terwijl de nettowinst met 1,7 miljard euro een kwart hoger was dan in het eerste kwartaal van 2016.

BASF kan de hogere olieprijs doorrekenen in de prijs van zijn producten. Daarnaast ziet het concern de vraag naar zijn chemicaliën en materialen vanuit bijvoorbeeld de auto-industrie en de bouw aantrekken.