Banken halen personeel weg uit Londen

HSBC en Swiss Bank UBS, twee van de grootste investeringsbanken in Londen, gaan een gedeelte van hun personeel verplaatsen naar respectievelijk Parijs en Frankfurt. Dat hebben zij woensdag bekendgemaakt op het Wereld Economisch Forum in Davos.

HSBC-topman Stuart Gulliver deelde mee voorbereidingen te treffen voor de verhuizing van duizend personeelsleden van Londen naar Parijs. Ook Axel Weber, topman van Swiss Bank UBS, denkt aan het verplaatsen van zo’n 1000 van de 5000 banen, waarschijnlijk naar Frankfurt. De verwachting is dat meer banken binnenkort zullen volgen.

Het gerucht gaat dat zakenbank JP Morgan van plan is de helft van zijn personeel in Londen, 3000 man, te verplaatsen naar andere Europese steden en New York. Lloyds Banking Group overweegt eveneens een dochtermaatschappij in Frankfurt op te zetten. Volgens Gulliver zullen sommige banken haast moeten maken om op tijd een vergunning op het Europese vasteland te verkrijgen. Door de brexit zal een behoorlijk aantal bankiers Londen gaan verlaten, maar van een totale leegloop is geen sprake. Zo zal HSBC’s hoofdkantoor in Londen blijven.