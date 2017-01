Banken en oliefondsen in trek op Beursplein 5

Op de beurs in Amsterdam werden ook op de tweede handelsdag van 2017 overwegend bescheiden winsten geboekt. Onder invloed van oplopende rentes en olieprijzen gingen dinsdag met name de koersen van financiële en oliegerelateerde fondsen omhoog.

De toonaangevende AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 487,99 punten. De MidKap daarentegen eindigde een fractie lager op 693,12 punten. Ook elders in Europa gaven de koersenborden een gemengd beeld. De hoofdgraadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent, die in Frankfurt zakte 0,1 procent.

ABN AMRO en ING waren de sterkste stijgers in de AEX met winsten van 3,2 en 2,5 procent. De verzekeraars Aegon en NN Group (Nationale-Nederlanden) kregen er 1,6 en 1,3 procent bij. In Frankfurt werd Commerzbank 4,3 procent meer waard en in Parijs dikte Société Générale 3,8 procent aan. Energieconcern Shell won 1,2 procent, oliedienstverlener SBM Offshore ruim 1 procent.

Overigens kwam aan de opmars van de olieprijzen tegen het einde van de handelsdag voorlopig een einde. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond kort na sluiting van de beurzen 2 procent lager op 52,66 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper bij 55,78 dollar per vat.

Eerder op de dag bereikte de prijs van olie uit Europa en het Midden-Oosten nog het hoogste niveau sinds medio 2015. Dat kwam doordat Koeweit aangaf de olieproductie te hebben verlaagd, waarmee in ieder geval dat Golfstaatje lijkt te voldoen aan de afspraken die eind vorig jaar binnen oliekartel OPEC werden gemaakt.

Ook de staalconcerns ArcelorMittal en Aperam waren in trek op het Damrak, met winsten van 1,3 en 3,3 procent. De bouwbedrijven BAM en Heijmans deden het eveneens goed met winsten van 1,4 en 4,3 procent. Slechter verging het vastgoedfondsen als Unibail-Rodamco en Eurocommercial. Zijn stonden met verliezen van 1,7 en 2,6 procent onderaan respectievelijk de AEX en de MidKap.

Beursbedrijf Euronext won bij de lokale fondsen 7 procent. De uitbater van aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon wil afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet voor 510 miljoen euro overnemen van London Stock Exchange (LSE).

De euro werd voor 1,0420 dollar verhandeld. Aan het einde van de Europese beurshandel op maandag was de eenheidsmunt 1,0470 dollar waard.