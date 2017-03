Banengroei VS boven verwachting

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in februari sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 235.000 banen bij (exclusief de landbouw), terwijl economen in doorsnee rekenden op 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De banengroei in januari werd opwaarts herzien tot 238.000, van een eerder gemelde 227.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de grootste economie van de wereld daalde vorige maand naar 4,7 procent, van 4,8 procent een maand eerder, werd vrijdag gemeld.

Het beter dan verwachte banenrapport kan de Amerikaanse Federal Reserve er toe bewegen volgende week de rente verder te gaan verhogen. De Fed heeft eerder al aangegeven dat een nieuwe rentestap gepast zou zijn gezien de aantrekkende economie.

Volgens het rapport was in de bouw en de industrie sprake van een flinke stijging van de werkgelegenheid, terwijl in de detailhandel het aantal banen kromp. Bij de Amerikaanse overheid was een bescheiden groei van de werkgelegenheid te zien. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,2 procent op maandbasis, terwijl de gemiddelde werkweek onveranderd bleef op 34,4 uur.

ING-econoom James Knightley liet in een reactie weten dat de markt een renteverhoging voor volgende week volledig heeft ingeprijsd en dat met het banencijfer van vrijdag deze verwachting nog verder wordt versterkt. Voor de rest van het jaar worden ook nog rentestappen door de Fed voorspeld.