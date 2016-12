Bakkerij Boender laat de klant smullen van met goud bekroonde oliebollen

Vooral zaterdag zullen er veel verkocht worden: oliebollen. Bij Bakkerij Boender in Oud-Beijerland zijn ze afgelopen nacht volop in de weer geweest met het bakken ervan. „Het is hier een gezellige drukte rond de feestdagen”, zegt bedrijfsleider Marc Janissen.

„Je maakt in dit deel van het jaar allerlei speciale producten. Dat is voor ons leuk om te doen, daarmee kunnen we ons onderscheiden.” Janissen laat een lijst zien van de lekkernijen die de klant in de aanloop naar Kerst, op papier of online, kon bestellen. Een greep uit het brede assortiment: kerststollen, tulband, bijzondere soorten gebak en natuurlijk kerstkransen- en staven, gevuld met amandelspijs en, in een luxe uitvoering, ook met amarenakersen.

Maar inmiddels zijn we een week verder en gaat de aandacht alweer uit naar een andere specialiteit. Sinds woensdag liggen de oliebollen in de winkel. Janissen: „Oud en nieuw is wat makkelijker te overzien. Dan spitst het zich helemaal toe op oliebollen, appelbollen en appelbeignets.” Verder zijn rond die tijd worstenbroodjes en saucijzenbroodjes in trek. „En er is veel vraag naar stokbrood, omdat mensen fonduen of gourmetten.”

De bakkerij van Boender staat op het industrieterrein. Daar worden het brood en de overige producten vervaardigd. Het bedrijf beschikt over zes winkels: in Oud-Beijerland (drie), Heerjansdam, Nieuw-Beijerland en Strijen. Die geven elke dag door welke hoeveelheid zij de volgende morgen van elk artikel willen ontvangen. De nachtploeg treedt ’s avonds om zeven uur aan. Om vijf uur in de ochtend vertrekken de eerste bestelwagens om de verkooplocaties te bevoorraden.

Uiteraard draaien de bakkerij en het personeel aan het einde van december, als de omzet stijgt tot het hoogste niveau van het jaar, overuren. Janissen: „De mogelijkheid om vrije dagen op te nemen is dan beperkt, dat weten onze werknemers, dus opereren we met volledige bezetting. En zelf spring ik in die periode ook bij. Je beschouwt het als een uitdaging om alles te regelen en achteraf ben je best een beetje opgelucht als het goed verlopen is.”

Voor het bereiden van oliebollen gebruiken de bakkers van Boender grote frituurbakken: acht stuks waarin per keer, in elk ervan, vijftig bollen liggen te sudderen. Na acht minuten zijn ze klaar. „Al met al bakken we er meer dan 2000 per uur.” Olie en deeg moeten aan de juiste voorwaarden voldoen. „Precisiewerk. Het beslag bijvoorbeeld op 27 en het vet op 175 graden.”

Boender timmert met zijn oliebol stevig aan de weg. In oktober was het bedrijf met vier mensen aanwezig op de Olie­bollen Experience van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Die jaarlijkse bijeenkomst dient ertoe informatie te verstrekken aan de branche en kennis uit te wisselen over alle aspecten van het traditionele oudejaars­product.

„Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben kleine aanpassingen aangebracht, om de kwaliteit verder te verbeteren.” Na keuring, op onder meer vorm, kleur, smaak, structuur en vet, werd de oliebol van de onderneming uit de Hoeksche Waard met goud bekroond, zoals het heet. Janissen: „De keurmeesters kijken er vaktechnisch naar, maar voor de consument blijft het toch vaak een oordeel met één criterium: ik vind de bol lekker of niet.”

In ieder geval legt het toegekende certificaat het bakkersbedrijf geen windeieren. Sinds november verkochten de winkels van Boender elke vrijdag en zaterdag ook al oliebollen. Janissen: „Dit jaar is de omzet tot dusver drie keer zo groot als in 2015.” De klant smult blijkbaar van een met goud bekroonde oliebol.

