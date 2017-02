Baggeraars aan de slag met haven Brazilië

Baggeraars Van Oord en Boskalis hebben als joint venture een grote opdracht in Brazilië binnengesleept. De bedrijven gaan bagger- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de haven van Santos, de grootste haven van Zuid-Amerika, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Het contract heeft een waarde van 110 miljoen euro. In de komende maanden wordt onder meer het ontwerp van de vaargeulen en de ligplaatsen van de haven tegen het licht gehouden. De baggerwerken starten naar verwachting later dit jaar en worden in 2018 afgerond.

De haven van Santos is verantwoordelijk voor bijna 30 procent van de buitenlandse handel van Brazilië en is van groot belang voor het exporteren van Braziliaanse goederen als granen, fruit, ijzererts, olie en kunstmest.