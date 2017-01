Aziatische beurzen starten 2017 positief

De Aziatische aandelenbeurzen die dinsdag de deuren weer openden, zijn 2017 positief gestart. De handel werd daarbij gesteund door meevallende cijfers over de Chinese industrie. In Tokio bleven de beurzen vanwege nieuwjaar dinsdag nog dicht. Daar wordt de handel woensdag hervat.

De beurs in Hongkong noteerde dinsdag tussentijds 0,7 procent in de plus, terwijl de graadmeter in Shanghai 0,9 procent steeg. De Kospi in Seoul boekte een winst van 0,8 procent en de beurs in Sydney ging 1,2 procent vooruit.

Uit schattingen bleek dat de industriële activiteit in China vorige maand aanzienlijk sterker is gegroeid dan in november. Economen rekenden in doorsnee op stabilisering van het groeitempo.