ASR verhoogt rente, maar nog geen omslag voor spaarders

De ASR Bank verhoogt maandag de rente op zijn internetspaarrekening. Gloort er voor spaarders weer licht aan de horizon?

Iemand die zijn geld bij genoemde financiële speler heeft geparkeerd, ontvangt vanaf volgende week over zijn saldo een vergoeding van 0,6 procent. Momenteel bedraagt die 0,5 procent.

In ieder geval trekt ASR hiermee de aandacht. En dat is misschien ook juist de bedoeling. Tegenover Het Financieele Dagblad verklaarde directievoorzitter Petra Jansen op de Haar gisteren dat het bedrijf concurrerender wil zijn op de betrokken markt en nieuwe klanten probeert te werven. ASR prijkt in de top 10 van best betalende instellingen voor wat betreft direct opvraagbare spaartegoeden op de bovenste plek.

Tot dusver ging het ook in de eerste weken van dit jaar alleen maar verder naar beneden met de rentes. Rabobank en ING lieten hun tarieven zakken naar 0,25 procent, ABN AMRO deed een stapje terug naar 0,2 procent. De grootbanken zitten daarmee aan de onderzijde. Alleen Triodos Bank steekt daar met slechts 0,1 procent mager bij af. Aan de bovenkant was er bij prijsvechter Knab een daling tot 0,55 procent. NIBC hanteert hetzelfde niveau. Daarna volgen in de rangorde tal van partijen met een percentage van 0,5.

ECB

Tot dusver zijn er geen aanwijzingen voor een omslag van het renteklimaat. Daarvoor moeten we immers vooral naar de Europese Centrale Bank (ECB) kijken. Die geeft met zijn beleid richting aan de ontwikkelingen op de geldmarkt. Een verhoging is voor de monetaire bestuurders nog mijlenver weg. We horen het president Mario Draghi telkens op zijn zeswekelijkse persconferentie herhalen: de rente zal nog lange tijd op het huidige, ongekend lage peil blijven. Commerciële banken kunnen sinds maart vorig jaar in Frankfurt gratis kredieten opnemen. Als zij er tijdelijk overtollige kasmiddelen stallen, moeten zij geld toeleggen; die zogeheten depositorente staat op min 0,4 procent.

Om de economische groei aan te jagen, is niet alleen de rente verlaagd, maar koopt de ECB ook maandelijks voor 80 miljard euro aan staatsobligaties op. Eerst moet dat programma worden afgebouwd, pas als dat is gebeurd, mogen we zoetjesaan gaan denken aan een renteverhoging. In december kondigde Draghi aan dat de stimuleringsoperatie zeker tot eind 2017 zal voortduren. Eerder was het plan om die in maart te stoppen. Wel wordt het maandbedrag vanaf april teruggebracht tot 60 miljard euro.

Inflatie

De inflatie trekt inmiddels aan. In Nederland versnelde de geldontwaarding in januari, zo maakte het CBS deze week bekend, tot 1,7 procent. In de eurozone als geheel steeg het tempo naar 1,8 procent. Daarmee lijkt de doelstelling van de ECB, „onder, maar dicht bij de 2 procent”, nagenoeg bereikt.

Draghi stuurt voorlopig echter niet bij. Zijn graadmeter is de zogenoemde kerninflatie in het totale eurogebied, dat wil zeggen de inflatie gecorrigeerd voor de traditioneel sterk fluctuerende prijzen van energie en voedsel. En die ligt al anderhalf jaar iets onder de 1 procent. Van een omslag lijkt dus voorlopig nog geen sprake.

„De inflatie heeft in januari fors aan het rendement gesnoept. Al heb je de spaarrekening met de hoogste rente, zelfs dan kom je uit op een negatief rendement van 1,0 procent”, zegt Amanda Bulthuis van de vergelijkingssite sparen.nl. „Niet zo’n fijn begin van het jaar. En dan hebben we nog geen rekening gehouden met de belasting die je betaalt over je spaargeld.”