Arcadis ziet winst flink dalen

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in 2016 een flink lagere winst behaald op een iets gedaalde omzet. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.

De netto operationele winst zakte naar 91 miljoen euro, van 137 miljoen euro in 2015. De bruto-omzet nam met 3 procent af tot 3,3 miljard euro. Arcadis heeft te kampen met uitdagende marktomstandigheden, met name in Brazilië, Noord-Amerika en in de olie-industrie. Het orderboek daalde met 6 procent tot 2,2 miljard euro, als gevolg van projectafzeggingen in Brazilië, China en het Midden-Oosten.

Arcadis ziet wel dat de marktomstandigheden aan het verbeteren zijn, geholpen door de hogere olieprijzen en de gestegen infrastructuurbestedingen in veel landen. Het bedrijf verwacht dat in de tweede helft van dit jaar de Braziliaanse markt verbetering zal laten zien.

De onderneming is bezig met reorganisaties en kostenbesparingen om de boel weer op de rails te krijgen. Het bedrijf komt dit jaar met een strategische update.

Arcadis zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter nadat een paar maanden geleden topman Neil McArthur was opgestapt wegens onenigheid over de te volgen koers. Volgens het bedrijf verloopt deze zoektocht voorspoedig. De verwachting is dat op korte termijn bekend kan worden gemaakt wie de nieuwe topman wordt.