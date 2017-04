Apple mag testen met zelfrijdende auto’s

Apple heeft van de autoriteiten in Californië toestemming gekregen om technologie voor zelfrijdende auto’s te testen op de openbare weg. Dat bleek vrijdag uit een melding van het Department of Motor Vehicles van de Amerikaanse staat.

Apple begon een paar jaar geleden met het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s, om zich later meer toe te leggen op de software die het autonoom voortbewegen mogelijk moet maken. Vorig jaar diende het technologieconcern hierover al enkele documenten in bij federale toezichthouders. Het is voor het eerst dat Apple zijn technologie mag gaan uitproberen in auto’s op de weg.

Wat betreft zelfrijdende auto’s is sprake van grote concurrentie. Ook technologiebedrijven als Google en Uber en autobouwers als General Motors en Tesla zijn ermee bezig.