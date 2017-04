Amazon-topman verkoopt miljard aan aandelen

De oprichter van webwinkelplatform Amazon, Jeff Bezos, heeft woensdag aangekondigd voor ongeveer 1 miljard dollar aan aandelen Amazon per jaar te gaan verkopen. Hiermee wil de miljardair zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin verder bekostigen.

Bezos verwacht ongeveer 2,5 miljard dollar nodig te hebben voor de ontwikkeling van een raket die satellieten en op termijn mensen de ruimte in kan sturen. Blue Origin heeft zich tot doel gesteld om in 2018 de eerste elf minuten durende suborbitale ruimtevlucht voor betalende passagiers te lanceren, zei hij op een Amerikaans symposium over ruimtevaart.