Allianz weerstaat stormen in eerste kwartaal

De Duitse verzekeraar Allianz heeft afgelopen kwartaal meer winst behaald dan een jaar eerder. Betere resultaten bij zorg- en levensverzekeringen en op het gebied van vermogensbeheer compenseerden hogere claims als gevolg van bijvoorbeeld natuurrampen bij het schadebedrijf.

De operationele winst uit schadeverzekeringen zakte met bijna 13 procent, onder meer door zware stormen die huishielden in Europa en Australië. Daartegenover stond een stijging van de winst uit zorg- en levensverzekeringen met meer dan een derde, mede dankzij de aantrekkende rente in de Verenigde Staten.

Ook dochterbedrijf Pimco profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden in de VS. De Amerikaanse vermogensheerder kende de sterkste groei van de toevertrouwde middelen in vier jaar tijd. Mede daardoor wist Allianz de operationele winst uit vermogensbeheer met bijna een kwart op te voeren ten opzichte van het turbulente eerste kwartaal van 2016.

De totale inkomsten voor Allianz liepen met 2,3 procent op tot 36,2 miljard euro. Daarop behaalde de verzekeraar een operationeel resultaat van 2,9 miljard euro. Dat is 9,4 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst ging wel met ruim 15 procent omlaag naar 1,8 miljard euro, maar dat komt doordat dat resultaat vorig jaar flink werd opgepoetst door eenmalige baten uit de verkoop van belangen.

Allianz zag zijn kapitaalbuffer iets slinken, voornamelijk door de inkoop van eigen aandelen voor in totaal 3 miljard euro. Voor heel 2017 gaat het bedrijf nog steeds uit van een operationele winst tussen de 10,3 miljard en 11,3 miljard euro.