Albert Heijn doet aan leeftijdsdiscriminatie

Albert Heijn heeft een tik op de vingers gekregen van het College voor de Rechten van de Mens vanwege leeftijdsdiscriminatie. De supermarkt vraagt in vacatures vaak specifiek om studenten of scholieren, terwijl dat lang niet altijd is toegestaan. Dat bevestigde een woordvoerster van de grootgrutter donderdag na berichtgeving door het AD.

Het gaat om een uitspraak die pas over een paar dagen wordt gepubliceerd. Albert Heijn bestudeert de conclusies van het college en zegt zijn vacatures waar nodig te zullen aanpassen.

Aanleiding voor de zaak was een klacht van Ieder1Gelijk, een organisatie die opkomt voor mensen die met discriminatie te maken krijgen. Volgens de zegsvrouw van Albert Heijn is de klagende partij niet op alle punten in het gelijk gesteld. Voor sommige functies mag Albert Heijn wel een voorkeur voor bepaalde leeftijdsgroepen aangeven, benadrukt ze. In de praktijk is het ook zo dat veelal jongeren in een baantje bij Albert Heijn zijn geïnteresseerd. Zij werken dan bijvoorbeeld een aantal uur als vakkenvuller of kassière naast hun opleiding.