AkzoNobel uitblinker in positieve AEX

AkzoNobel was woensdag de uitblinker in de licht positieve AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers reageerden positief op de melding dat het Amerikaanse PPG Industries blijft geloven in de overname van zijn Nederlandse concurrent. Elders in Europa verloren de beursgraadmeters overwegend terrein.

De AEX sloot met een winst van 0,2 procent op 514,89 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 742,85 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt zakten 0,2 en 0,5 procent. De FTSE in Londen kreeg er een fractie bij.

AkzoNobel steeg 1,5 procent, nadat duidelijk was geworden dat PPG zich vooralsnog niet laat afschrikken door de afwijzende houding van het Nederlandse verf- en chemieconcern. Het bedrijf uit Pittsburgh blijft van plan om een openbaar bod op Akzo te doen, en sluit de mogelijkheid van een vijandig bod nog altijd niet uit.

SBM Offshore was met een plus van 1,1 procent ook een van de sterkere stijgers onder de 25 hoofdfondsen op het Damrak. Volgens ingewijden dingt de dienstverlener aan de olie- en gasindustrie mee naar een opdracht van het Braziliaanse Petrobras voor het eerste drijvende productie- en opslagplatform (FPSO) voor het grote olieveld Libra.

Olieconcern Shell deed het ook goed met een plus van 1 procent, na de melding van de verkoop van activiteiten in Azië. Verder kreeg uitzender Randstad er 1,2 procent bij. De verzekeraars Aegon en NN Group stonden onderaan met minnen van circa 1 procent.

In Zürich werd Syngenta 0,9 procent meer waard. Amerikaanse autoriteiten zijn akkoord gegaan met de overname van het Zwitserse landbouwchemiebedrijf door het Chinese ChemChina. Die megadeal met een waarde van 43 miljard dollar moet de grootste buitenlandse overname door een Chinees bedrijf ooit worden.

In Londen won huizenbouwer Bovis Homes ruim 5 procent. Bovis heeft een overnamevoorstel van branchegenoot Galliford Try (plus 1 procent) verworpen en kondigde aan een nieuwe bestuursvoorzitter te benoemen, die in het verleden nog topman was bij Galliford.

De euro was met 1,0660 dollar evenveel waard als bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 51,15 dollar. Brent werd 0,4 procent duurder bij 54,35 dollar per vat.