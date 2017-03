AkzoNobel sterk omhoog op Damrak

De effectenbeurs in Amsterdam ging dinsdag omhoog. AkzoNobel was uitblinker bij de hoofdfondsen op het Damrak na berichten dat het Amerikaanse PPG Industries werkt aan een nieuw overnamebod op het verf- en chemieconcern.

De AEX-index op Beursplein 5 stond tegen het middaguur 0,4 procent hoger op 517,20 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 741,35 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent, Londen daalde echter 0,2 procent.

AkzoNobel ging 4,3 procent vooruit in de AEX. Persbureau Bloomberg meldde dat PPG nog niet klaar is met Akzo, nadat een eerste bod ter waarde van bijna 21 miljard euro onlangs resoluut van de hand werd gewezen. Volgens Bloomberg heeft een, niet nader genoemde, grote institutionele investeerder Akzo opgeroepen om een nieuw bod serieus in overweging te nemen.

Altice klom 1,7 procent in de hoofdindex. Het kabel- en telecomconcern neemt online advertentiebedrijf Teads over in een deal ter waarde van 285 miljoen euro. Teads is een marktplaats voor onlinevideoreclames met een publiek bereik van meer dan 1,2 miljard gebruikers, waarvan 720 miljoen mobiel. Het bedrijf boekte in 2016 een omzet van 187,7 miljoen euro.

Bij de grootste verliezers in de hoofdindex stonden Gemalto en Wolters Kluwer met minnen tot 1,1 procent. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis leverde 0,7 procent in. Branchegenoot Van Oord kwam met zwakkere cijfers over 2016 en sombere prognoses voor dit jaar.

In de MidKap was commercieel vastgoedbedrijf WDP een van de grootste dalers met een koersverlies van 1 procent na een adviesverlaging door KBC Securities. De producent van voedingsingrediënten en bioplastics Corbion stond bovenaan de middelgrote fondsen met een plus van 1,3 procent.

Bij de kleinere fondsen daalde funderingsspecialist Sif 3,4 procent door een verlaging van het beleggingsadvies bij Kepler Cheuvreux.

De euro noteerde 1,0795 dollar, tegen 1,0745 dollar bij het Europese slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 48,60 dollar en Brentolie werd 0,9 procent duurder bij 52,06 dollar per vat.