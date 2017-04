„Akzo heeft lak aan rechten aandeelhouders”

Elliott Advisors veroordeelt de weigering van AkzoNobel om een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Met dat besluit neemt het verf- en chemiebedrijf een loopje met de rechten van aandeelhouders, stelt de investeerder dinsdag in een verklaring.

AkzoNobel liet eerder op de dag voorafgaand aan zijn reguliere aandeelhoudersvergadering weten dat zo’n extra bijeenkomst er niet komt. De stemming over het ontslag van Burgmans waar Elliott op aandringt, zou niet in het belang van het bedrijf en zijn belanghebbenden zijn. Kennelijk is AkzoNobel er bang voor, aldus Elliott.

De investeerder wil af van Burgmans omdat die tot dusver heeft geweigerd in gesprek te gaan met PPG Industries, de Amerikaanse branchegenoot die AkzoNobel wil overnemen. Elliott zegt verder het antwoord af te wachten op het derde overnamevoorstel dat PPG Industries deze week op tafel legde.