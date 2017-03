Akkoord over sociaal plan AkzoNobel

De vakbonden hebben zaterdag met de directie van AkzoNobel een akkoord bereikt over verlenging van het sociaal plan bij het bedrijf. Dat heeft woordvoerder Arthur Bot van CNV Vakmensen gemeld aan het ANP.

Over de kwestie werd gesteggeld sinds eind vorig jaar duidelijk werd dat AkzoNobel het bestaande sociaal plan, dat per 1 januari afliep, niet wilde verlengen. Volgens Bot is het chemie- en verfconcern nu op zijn schreden teruggekeerd. Eventuele stakingen zijn daarmee van de baan.

AkzoNobel wilde tornen aan de schadeloosstelling bij gedwongen ontslag en aan de begeleiding naar nieuw werk. Dat stuitte de bonden tegen de borst, omdat werknemers erbij zouden inschieten.

Het sociaal plan is een doorlopende sociale paragraaf in de cao. Die is nodig bij een groot bedrijf waar relatief veel verloop is, aldus Bot.