Air France wil snel uitsluitsel van piloten

Air France wil uiterlijk eind mei van de pilotenvakbonden horen of zij akkoord gaan met de toekomstplannen van de directie. Onderdeel daarvan is de oprichting van een nieuw dochterbedrijf dat met goedkoper cabinepersoneel de slag moet aangaan met concurrenten uit met name het Midden-Oosten.

Na maanden onderhandelen ligt er volgens topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM „een positief, ambitieus en evenwichtig compromis” dat als basis kan dienen voor groei bij de Franse tak van de luchtvaartgroep. Het conceptakkoord dat aan de bonden wordt voorgelegd, weerspiegelt volgens Janaillac de aanzienlijke vooruitgang die geboekt is in de gesprekken van de afgelopen tijd.

De plannen voor een nieuwe dochtermaatschappij kunnen alleen doorgaan met steun van de piloten, de invloedrijkste beroepsgroep binnen elke luchtvaartmaatschappij. In februari stemde een nipte meerderheid er bij een raadpleging mee in, maar het lukte desondanks niet om alle vakbonden mee te krijgen. Vorige week zette de directie zonder een akkoord te bereiken een streep onder de onderhandelingen, aldus zakenkrant Les Echos.

Een van de twistpunten zou nog altijd de zogenoemde productiebalans binnen Air France-KLM zijn. KLM voert haar vluchtaanbod de laatste tijd sterk op, terwijl Air France pas op de plaats maakt zolang het personeel niet heeft ingestemd met verdere kostenbesparingen. De piloten eisen dat dit wordt rechtgetrokken.

De directie van Air France-KLM heeft al herhaaldelijk laten weten dat meer investeringen in nieuwe vliegtuigen en bestemmingen alleen mogelijk zijn als het personeel bereid is daar harder voor te werken. Dat beleid geldt voor alle luchtvaartmaatschappijen binnen de Frans-Nederlandse groep.

Daar komt bij dat het bedrijf de beoogde nieuwe dochtermaatschappij juist ziet als middel om ook Air France weer te laten groeien. Dat is een van de voornaamste pijlers onder het plan dat Janaillac vorig jaar ontvouwde om zowel de financiële prestaties als de onderlinge verhoudingen binnen de groep te verbeteren.