Air France-KLM in zee met Singapore Airlines

Air France-KLM gaat op een aantal routes samenwerken met branchegenoot Singapore Airlines en zijn regionale dochterbedrijf SilkAir. Daardoor kunnen meer reismogelijkheden worden aangeboden tussen Frankrijk en Australië. Dat maakte de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep donderdag bekend.

Air France kan door de zogenoemde code-shareovereenkomst vijf extra overstapmogelijkheden bieden aan reizigers die van Parijs naar Singapore vliegen. Behalve de Australische steden Sydney en Melbourne zijn dat Kuala Lumpur en Penang in Maleisië en Phuket in Thailand. Singapore Airlines krijgt de mogelijkheid om in Parijs aansluitende vluchten aan te bieden naar tien bestemmingen in Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Portugal.

Voor KLM en Schiphol heeft de samenwerking vooralsnog geen directe gevolgen. Wel liet Air France-KLM weten nog in gesprek te gaan met Singapore Airlines over eventuele uitbreiding van de samenwerking.