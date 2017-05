„Ahold niet open over Zwitserse constructie”

Ahold heeft veel merken en patenten ondergebracht in Zwitserland en is daar in zijn jaarrekening niet transparant over. Dat zegt vakbond FNV, die aangeeft dat dit „alle schijn heeft van belastingontwijking”.

De bond heeft onderzoek laten uitvoeren door de Nederlandse onderzoeksstichting SOMO. Daar komt uit naar voren dat het supermarktconcern veel merken en patenten heeft ondergebracht in Zwitserland, terwijl Ahold daar „nauwelijks reële economische activiteiten uitvoert”. Het gaat volgens de onderzoekers om 350 actieve handelsmerken, waarvan Etos de bekendste naam is.

FNV wijst er op dat de winstbelasting in Nederland en de Verenigde Staten respectievelijk 25 en 35 procent is. „In Zwitserland is dat, afhankelijk van het lokale belastingregime, veel lager, namelijk tussen 8 en 11 procent. Door een deel van de Nederlandse en Amerikaanse winst via Zwitserland te sluizen kan Ahold fors belasting besparen”, aldus de bond.