Ahold Delhaize solide in Nederland en VS

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal goede zaken gedaan met zijn activiteiten in de Verenigde Staten en Nederland, terwijl in Belgiƫ de feestdagenperiode wat zwakker uitviel. Dat maakte het Nederlands-Belgische moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com woensdag bekend.

Ahold Delhaize boekte in de afgelopen periode een winst uit voortgezette activiteiten van 158 miljoen euro, tegen 366 miljoen euro een jaar eerder. De cijfers van 2015 zijn in de vergelijkingen aangepast om de gevolgen van de in juli 2016 afgeronde fusie tussen Ahold en Delhaize te kunnen aangeven. Om goedkeuring voor die fusie te krijgen moesten onderdelen worden afgestoten en daarom valt de winst lager uit.

Het supermarktconcern liet eerder al weten dat de totale omzet vorig kwartaal is gestegen naar 15,5 miljard euro. Ahold Delhaize wil over 2016 een dividend uitkeren van 0,57 euro per aandeel.