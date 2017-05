Ahold Delhaize boekt vooruitgang in Nederland

Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal zijn winst en omzet zien groeien. Daarbij liepen vooral in Nederland de zaken goed voor het vorig jaar gevormde fusiebedrijf.

Ahold Delhaize meldde woensdag een omzet van 15,8 miljard euro over de eerste drie maanden van 2017. Dat was 3 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst steeg met 9 procent naar 553 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettowinst van 356 miljoen euro over. De cijfers van vorig jaar zijn daarbij aangepast om de gevolgen van de in juli 2016 afgeronde fusie tussen Ahold en Delhaize te kunnen weergeven.

Vooral in Nederland boekte het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com vooruitgang. De verkopen stegen hier met 4 procent, tegenover een kleine krimp in België. In de VS, de grootste markt van het concern, liepen de verkopen gecorrigeerd voor de gunstige ontwikkeling van de dollar licht terug.

In de VS stonden de resultaten nog altijd onder druk door dalende prijzen. Het concern ziet de prijzenoorlog inmiddels wel afzwakken en verwacht dat de resultaten in zijn Amerikaanse supermarkten dit kwartaal zullen aantrekken. In de tweede helft van het jaar zullen de prijzen waarschijnlijk licht gaan stijgen.

Albert Heijn had onder meer baat bij de spaaractie voor luxe pannen. In totaal werden meer dan 3 miljoen pannen verkocht, waarmee het succes van de bestekactie van een jaar eerder werd overtroffen.

Ahold Delhaize boekte vorig kwartaal 56 miljoen euro aan bezuinigingen dankzij de fusie. Dit jaar lopen die synergievoordelen naar verwachting op tot 220 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verder zijn operationele winstmarge dit jaar te kunnen verbeteren ten opzichte van 2016.